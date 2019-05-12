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В России прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшие

воскресенье, 12 мая 2019, 08:25
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В поселке Чистоозерный Ростовской области (Российская Федерация) прогремел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону, по приезду на место событий спасатели обнаружили тело мужчины.

В ходе поисковой операции из-под завалов достали девочку 2010 года рождения, однако она умерла в машине скорой помощи.

Также в результате взрыва травмы получил еще один человек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Спасатели отмечают, что в результате взрыва обвалилась кровля, под завалами которой оказались две квартиры, в которых зарегистрировано девять человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 8 мая, в Киеве произошло смертельное ЧП: прохожие обнаружили тело мужчины.

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