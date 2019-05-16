Сторожук в Голландии сообщил о завершении дела против хакеров, укравших $100 млн

Заместитель Генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук в Голландии сообщил о завершении расследования деятельности международной преступной группы, жертвами которой стали более 40 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, в четверг, 16 мая, Сторожук принял участие в совместной международной пресс-конференции правоохранителей 6 стран: Украины, США, Германии, Болгарии, Грузии, Молдовы и представителей Евроюста и Европола (Europol), которая состоялась в Гааге (Голландия).

Во время пресс-конференции участники сообщили о завершении расследования деятельности международной преступной организации, которая с помощью киберсети Avalanche похитила 100 млн долларов у более 40 тысяч жертв. По их словам, преступники инфицировали компьютеры через хакерские программы GozNym.

"Эти программы воровали банковские реквизиты для доступа к банковским счетам. В общем от деятельности преступников пострадали более 40 тысяч человек, нанесенный ущерб оценивается в сумму около 100 миллионов долларов", - отметил Сторожук в комментарии СМИ.

По его словам, "это был беспрецедентный опыт проведения расследования, особенно с точки зрения трансграничного сотрудничества правоохранителей из 26 стран".

"Сейчас украинские правоохранительные органы выдвинули подозрение гражданину Украины К. по факту обеспечения киберпреступников безопасной инфраструктурой, через которую размещались и распространялись GozNym, URLzone, то есть обеспечил киберпреступников орудием для совершения банковского мошенничества, а также отмывания денежных средств", - подчеркнул Сторожук.

На сегодняшний день сеть Avalanche ликвидирована. По всему миру уже задержаны 11 человек, мероприятия по задержанию остальных участников сети продолжаются.

Организаторам данной преступной группы грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.