В смертельном ДТП под Львовом в машине пробило дыру: опубликованы фото

В ночь на четверг, 16 мая, под Львовом произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 55-летний житель города Золочев, не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на обочину и столкнулся с отбойником. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", под Львовом произошло смертельное ДТП с участием сотрудника СБУ. В результате виновник аварии погиб, а сотрудник СБ пострадал.

Кроме того, ранее под Львовом произошло жуткое ДТП с микроавтобусами, в результате которого два человека погибли и пятеро получили травмы.