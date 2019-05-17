RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 мая

09:29
В Украине назвали ошибки Вакарчука, сравнив с проектом Зеленского
09:23
Российская пропаганда выдала фейк о бойцах "Азова": видео и реакция сети
09:15
​Доллар снижается, евро растет: НБУ озвучил актуальный курс
09:10
Военный беспилотник США провел разведку у побережья Крыма и на Донбассе: карта полета
08:50
Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе
08:23
У боевиков ДНР подтвердили визит сына Януковича: новые подробности
08:22
Готовятся к удару: у боевиков на Донбассе заметили новое мощное оружие из России
08:03
NASA показало идеальный дом для жизни на Марсе: видео
08:00
День борьбы с гомофобией и именины Никиты: какой праздник 17 мая
07:57
Грозовой циклон в Украине: синоптик дала прогноз на выходные и следующую неделю
07:39
Радикалы пришли с дымовыми шашками "в гости" к главе РПЦ: опубликованы фото акции
07:18
В Украине создают альтернативу опасному миномету "Молот": первые детали нового оружия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Готовятся к удару: у боевиков на Донбассе заметили новое мощное оружие из России

пятница, 17 мая 2019, 08:22
переглянути новину українською

На оккупированном Донбассе зафиксированы новые самоходные гаубицы "Гвоздика", которые боевики намерены использовать в районе Докучаевска, Еленовки или Марьинки.

Об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На юго-западной окраине Донецка (за Петровским районом) зафиксирована новая батарея 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика" (4 единицы) оккупантов на замаскированных позициях, а также грузовые автомобили типа "Урал" с боеприпасами. Судя по всему, батарея готовится "работать" по району Докучаевска, Еленовки или по Марьинке", - написал он.

Также, по данным Тымчука, в зоне ответственности 1 АК оперативной группировки российских оккупационных войск зафиксировано применение оккупантами высокоточных артиллерийских боеприпасов российского производства типа “Краснополь”.

"Это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152/155-мм, который предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями, а на конечном участке полета по лазерной отметке на цель. “Краснополь” был разработан в тульском КБ Приборостроения (РФ). Серийное производство ведется ОАО “Ижмаш” (г.Ижевск, РФ) и АО “ЛОМО” (г.Санкт-Петербург, РФ)", - отметил он.

Кроме этого, по данным "Информационного Сопротивления",командование боевиков активно использует артиллерийские системы и РСЗО с площадок их хранения в районе Хрустального "в учебных целях и для выполнения боевых стрельб личным составом на местных полигонах". На протяжении последних 2-х недель были использованы для этого не менее 10 единиц такого вооружения (из них — два "Града" и не менее трех 122-мм пушек-гаубиц).

Ранее близ поселка Стожковское Донецкой области был замечен российский самоходный ракетный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", предназначенный для атак воздушных, наземных и наводных целей.

Как сообщал "Апостроф", россияне на Донбассе применяют против ВСУ и беспилотников ОБСЕ новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: