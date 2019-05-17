Готовятся к удару: у боевиков на Донбассе заметили новое мощное оружие из России

На оккупированном Донбассе зафиксированы новые самоходные гаубицы "Гвоздика", которые боевики намерены использовать в районе Докучаевска, Еленовки или Марьинки.

Об этом написал на своей странице в Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На юго-западной окраине Донецка (за Петровским районом) зафиксирована новая батарея 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика" (4 единицы) оккупантов на замаскированных позициях, а также грузовые автомобили типа "Урал" с боеприпасами. Судя по всему, батарея готовится "работать" по району Докучаевска, Еленовки или по Марьинке", - написал он.

Также, по данным Тымчука, в зоне ответственности 1 АК оперативной группировки российских оккупационных войск зафиксировано применение оккупантами высокоточных артиллерийских боеприпасов российского производства типа “Краснополь”.

"Это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152/155-мм, который предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями, а на конечном участке полета по лазерной отметке на цель. “Краснополь” был разработан в тульском КБ Приборостроения (РФ). Серийное производство ведется ОАО “Ижмаш” (г.Ижевск, РФ) и АО “ЛОМО” (г.Санкт-Петербург, РФ)", - отметил он.

Кроме этого, по данным "Информационного Сопротивления",командование боевиков активно использует артиллерийские системы и РСЗО с площадок их хранения в районе Хрустального "в учебных целях и для выполнения боевых стрельб личным составом на местных полигонах". На протяжении последних 2-х недель были использованы для этого не менее 10 единиц такого вооружения (из них — два "Града" и не менее трех 122-мм пушек-гаубиц).

Ранее близ поселка Стожковское Донецкой области был замечен российский самоходный ракетный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1", предназначенный для атак воздушных, наземных и наводных целей.

Как сообщал "Апостроф", россияне на Донбассе применяют против ВСУ и беспилотников ОБСЕ новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы.