​На Донбассе украинцу удалось сбежать с блокпоста боевиков: фото и подробности

В Донецкой области пограничники из состава Объединенных сил спасли раненого беглеца от оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

18 мая 33-летний житель оккупированного Шахтерская следовал в Мариуполь для постоянного проживания. На блокпосту вооруженных формирований РФ в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Покровск-Талаковка-Мариуполь" боевики во время собеседования с мужчиной забрали его документы, обвинили в измене и заявили, что передадут его "работникам МГБ".

В какой-то момент оставшись наедине в помещении, гражданин Украины совершил побег. Заметив человека, бег в сторону контролируемой правительством территории, пророссийские наемники, несмотря на угрозу для жизни и здоровья многих других гражданских лиц, ожидали пересечение линии разграничения, открыли по нему огонь на поражение.

Получив ранение, гражданин вышел на автодорогу сообщением Октябрь - Гнутово, где был замечен водителем автомобиля Шавроле Авео, который доставил раненого на КПВВ "Гнутово". Здесь пограничники Донецкого отряда из состава Объединенных сил немедленно оказали ему домедицинскую помощь и проинформовалы медиков и полицейских.

В дальнейшем мужчина с ранениями руки и поясницы доставлен в один из лечебных учреждений Мариуполя. Жизни пострадавшего ничего не угрожает. Для выяснения всех обстоятельств происшествия с гражданином работают представители правоохранительных органов.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе объявили через миссию наблюдателей ОБСЕ о том, что в одностороннем порядке отказываются выполнять режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения.