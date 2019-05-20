В Харькове устроили опасную провокацию против волонтеров: фото

Ранним утром 20 мая в центре Харькова неизвестные подожгли волонтерскую палатку "Все для перемоги", которая расположена на площади Свободы возле здания облгосадминистрации.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил соорганизатор палатки Борис Редин.

"Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи "Все для перемоги", но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку", - отметил волонтер.

Палатка находится на площади с середины сентября 2014 года. В мае 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать палатку. Тогда же мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал инициативу.

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