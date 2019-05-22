Под Киевом уволенный водитель необычно "наказал" начальство: фото

В Борисполе Киевской области уволенный сотрудник угнал автомобиль КРАЗ со строительного комбината.

Об этом рассказали в отделе коммуникаций Национальной полиции в столице.

Так, охрана предприятия ночью сообщила об исчезновении грузовика в правоохранительные органы. Полицейские после прибытия на место происшествия, обнаружили, что угонщик повредил ворота комбината при выезде.

По "горячим следам" было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший сотрудник предприятия – водитель этого авто. У начальства с ним накануне произошел конфликт из-за несвоевременной выплаты зарплаты.

Автомобиль был найден в селе Лукаши Барышевского района. Также правоохранители задержали и угонщика, как и предполагалось ранее – экс-водителя КРАЗа на комбинате.

Он пояснил угон тем, что хотел так компенсировать свою невыплаченную зарплату.

В полиции было открыто дело по ст.289 УК Украины – незаконное завладение транспортным средством. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля в Киеве злоумышленник угнал полицейское авто и сбил девушку-копа.