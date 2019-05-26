​Боевики открыли огонь по жилым домам под Донецком: фото последствий

24 мая боевики обстреляли мирный населенный пункт на Донбассе Верхнеторецкое.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"25 мая наблюдательным группой "Авдеевка" украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлено фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Верхнеторецкое, Ясиноватского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, 24 мая с 18.30 до 20.02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое со станкового противотанкового гранатомета.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой "Авдеевка" УС СЦКК зафиксировано по улице Вишневая, 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице Вишневая, 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома.

К счастью, во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин признался в использовании мирного населения Донбасса в качестве "живого щита", а также в расстрелах граждан Украины.