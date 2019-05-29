RU  UA  EN

среда, 29 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 мая

10:40
Смертельный пожар в детском лагере под Одессой: видео и скандальные подробности из суда
10:29
Что может уничтожить Керченский мост: пропаганда Кремля нашла главную украинскую угрозу
10:15
Гривна неожиданно просела к доллару и евро: свежий курс валют
10:13
Бус вылетел на встречную: опубликованы фото и детали смертельного лобового ДТП на Волыни
09:58
Шла вечером встречать мужа: в Киеве произошел жуткий инцидент с беременной девушкой
09:56
Летел на день рождения подруги: известный певец погиб в авиакатастрофе
09:55
​Стало известно про экспорт Украиной крупной партии вооружения: фото
09:50
Камни с неба: появились видео гигантского града, выпавшего в Румынии
09:48
Где смотреть онлайн Челси - Арсенал: расписание трансляций
09:41
Козлова - Свитолина: онлайн видео трансляция матча Roland Garros
09:29
Ученые предупредили о приближении нового ледникового периода: когда он начнется
09:20
Вселенский патриарх заявил о вреде РПЦ для Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Бус вылетел на встречную: опубликованы фото и детали смертельного лобового ДТП на Волыни

среда, 29 мая 2019, 10:13
переглянути новину українською

В среду, 29 мая на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

Полицейские установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса Renault Trafic погибли два человека. Спасатели деблокировали тела погибших, медики подтвердили их смерть.

Следователи на месте происшествия установили, что водитель микроавтобуса Renault Trafic резко выехал на встречную полосу, что привело к ДТП.

"62-летний житель Вараша выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млинивского района", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", 27 мая на трассе Житомир-Киев произошло жестокая ДТП с переворотом многотонной фуры.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: