Бус вылетел на встречную: опубликованы фото и детали смертельного лобового ДТП на Волыни

В среду, 29 мая на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

Полицейские установили, что в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса Renault Trafic погибли два человека. Спасатели деблокировали тела погибших, медики подтвердили их смерть.

Следователи на месте происшествия установили, что водитель микроавтобуса Renault Trafic резко выехал на встречную полосу, что привело к ДТП.

"62-летний житель Вараша выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего жителя села Тополье Млинивского района", - сообщили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", 27 мая на трассе Житомир-Киев произошло жестокая ДТП с переворотом многотонной фуры.