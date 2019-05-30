Боевики ДНР показали низкобюджетное "кино" о взятии в плен 8 украинских военных

Члены незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР сняли видео о том, как "задерживали" военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе Новотроицкого на Донбассе.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

На записи можно увидеть монолог одного из боевиков о том, как якобы готовилась засада на "украинскую ДРГ", а также кадры моментов перед захватом.

"Прошло всего чуть больше недели и бакланы выкатили кино про укроДРГ. К сожалению, бюджета роспропа хватило только на низкопробного актёра и съёмку пустой дороги, а вот на само "задержание" уже нет", – с иронией прокомментировал видео блогер.

Прошло всего чуть больше недели и #Баклан'ы выкатили кино про #укроДРГ. К сожалению, бюджета #роспроп'а хватило только на низкопробного актёра и съёмку пустой дороги, а вот на само "задержание" уже нет https://t.co/hyghpzF4D8 pic.twitter.com/9d4gSyGtlZ — Necro Mancer (@666_mancer) 30 мая 2019 г.

Напомним, подробнее о захвате в плен группы украинских военных читайте в материале "Апострофа": Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины.