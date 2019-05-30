Военный по крови: подробности о погибшем в катастрофе с вертолетом ВСУ

Один из погибших в крушении вертолета Вооруженных сил Украины в Ровенской области, 25-летний Владислав Попенко, был потомственным военным.

Об этом сообщает издание "33 канал".

Владислав Попенко родился в 1994 году в Виннице. В армии получил звание старшего лейтенанта, служил летчиком-штурманом.

Мать Владислава, Тамара Анатольевна, работает в Винницком военном госпитале старшей медсестрой отделения функциональной диагностики. Отец, Валерий Васильевич, тоже военный и служит летчиком, в военной части А 3620 в Киеве. До этого он работал старшим офицером мобилизационного отдела в областном военкомате, и, как сообщается, неоднократно исполнял задания на передовой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате катастрофы военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четверо человек.