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Переяслав-Хмельницкому "повезло": появились новые подробности о полицейских, убивших мальчика

вторник, 04 июня 2019, 08:04
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Стала известна новая информация о полицейских, которые убили 5-летнего Кирилла в городе Переяслав-Хмельницкий.

Об этом сообщает издание "КП в Украине".

"Менты как менты, обычные. Звезд с неба не хватали, но и претензий к ним по работе не было. В тот вечер, говорят, выпили много. Но это же не на службе, это же был вечер перед выходными…", - рассказал один из знакомых подозреваемых.

Также о них написала на своей странице в Facebook журналистка Ольга Худецкая.

"В Переяслав-Хмельницком нет патрульной полиции в том смысле, в котором ее запускали в нескольких десятках городов, начиная с 2015. Нет набора с улицы и обучения по всем стандартам. В Переяслав-Хмельницком и других городах, которым не повезло иметь эту новую полицию являются так называемые ГБР или ГРПП. (Группы быстрого реагирования, группы реагирования патрульной полиции). Выглядят как патрульки, называются даже почти как патрульки. Но это не ребята из вне системы, прошедшие специальное обновленное обучения", - уточнила она.

Также работница СМИ отметила, что в ГБР и ГРПП набирают изнутри системы. В 2016-2017 годах это были преимущественно бывшие гаишники, дежурная часть, ППСники и подобный контингент. Того обучения, как в городах, где запускали новую полицию, они не проходили.

"Этот гениальный проект придумал и лоббировал Константин Бушуев с МВД. Во всех остальных городах, которым не посчастливилось иметь новую патрульки, роль патруля выполняют эти ГБР/ГРПП. Для людей не в теме, внешне трудно их отличить. Форма как у патрульки, название тоже что-то о патруле. Но ключевое - внесистемность людей, отбор и обучение - опускается. Потемкинская деревня, видимость реформы", - заявила Худецкая.

Как сообщал "Апостроф", 3 июня председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после убийства 5-летнего Кирилла работниками правоохранительных органов.

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