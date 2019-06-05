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Полиция убивает детей: появились фото и видео акции гнева в Переяслав-Хмельницком

среда, 05 июня 2019, 12:55
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Фото: Сергей Мазур\Facebook

Во вторник, 4 июня, в Переяслав-Хмельницком, где произошла трагедия с 5-летним Кириллом Тлявовым, прошла акция под отделом полиции, в результате чего пострадали два полицейских.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, а в соцсетях публикуют фото и видео с места акции.

В полиции отмечают, что среди граждан, которых было около 50 человек, были агрессивно настроенные молодчики в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие.

"В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей", - сообщает полиция.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет.

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