Украинцев предупредили о грозах и граде

В четверг, 6 июня, в Украине объявили штормовое предупреждение. Грозы, шквалы ветра и град ожидаются в центральной части страны и на западе.

Как сообщили в Укргидрометцентре, непогода затронет большинство областей Украины.

"6 июня в большинстве областей местами грозы, в центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - рассказали синоптики.

Напомним, что масштабные дожди, выпавшие во вторник, 4 июня, в Тернополе, Виннице и областях, затопили улицы и подтопили несколько десятков домов.

Ранее появился прогноз климатической катастрофы в ближайшие десятилетия.

Подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю.