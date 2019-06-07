RU  UA  EN

пятница, 7 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июня

18:33
Военные Путина устроили "гетто" у популярного пляжа в Севастополе: опубликовано видео
18:25
Президенту подали петицию о том, чтобы активист Михайлик стал губернатором Одесской области
18:22
Украина завоевала историческую путевку в 1/2 финала чемпионата мира
18:20
Изнеможденный разводом Питт выдвинул Джоли твердый ультиматум
18:19
Эксперт пояснил попытки представителя президента в Кабмине Геруса перенести рынок электроэнергии
18:09
Под Львовом женщина попала в смертельное ЧП: названа причина
18:05
Одиозный киевский застройщик планирует пройти в Раду через "Слугу народа"
17:45
Крупные потери ВСУ на Донбассе: появились новые данные о пострадавших
17:43
В USAID призвали Украину поторопиться со введением рынка электроэнергии
17:27
Эксперт пояснил важность присоединения Кивы к партии Рабиновича
17:25
"Відродження", "Доверяй делам", "Наши", Оппоблок и "Партия мира и развития" пойдут на выборы вместе
17:14
В сети нашлись забавные фото и видео со съемок "Чернобыля" HBO в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обнаружение взрывчатки в центре Запорожья: появилось фото и новые подробности

пятница, 07 июня 2019, 13:25
переглянути новину українською

В Запорожье был задержан мужчина, которого подозревают в установке взрывчатки под гараж рядом с детской площадкой.

Об этом сообщает "Zanoza-news".

Как отмечается, подозреваемому инкриминируют обвинение по статье 258 Криминального кодекса ("Террористический акт"). По предварительным данным, задержанный – уроженец Донецкой области.

В пятницу утром, 7 июня, местные жители вызвали полицию после того ,как обнаружили возле одного из гаражей предмет, похожий на бомбу.

Прибывшие на место вызова правоохранители оградили опасный участок и изъяли самодельную бомбу весом примерно в 1,5 килограмма. Изъятое отправили на экспертизу.

По основной версии взрывчатка предназначалась для владельца гаража.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 мая во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена Олега Манзия.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: