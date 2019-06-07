Обнаружение взрывчатки в центре Запорожья: появилось фото и новые подробности

В Запорожье был задержан мужчина, которого подозревают в установке взрывчатки под гараж рядом с детской площадкой.

Об этом сообщает "Zanoza-news".

Как отмечается, подозреваемому инкриминируют обвинение по статье 258 Криминального кодекса ("Террористический акт"). По предварительным данным, задержанный – уроженец Донецкой области.

В пятницу утром, 7 июня, местные жители вызвали полицию после того ,как обнаружили возле одного из гаражей предмет, похожий на бомбу.

Прибывшие на место вызова правоохранители оградили опасный участок и изъяли самодельную бомбу весом примерно в 1,5 килограмма. Изъятое отправили на экспертизу.

По основной версии взрывчатка предназначалась для владельца гаража.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 мая во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена Олега Манзия.