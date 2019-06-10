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​Кличка "Маз": бойцы ВСУ ликвидировали очередного боевика на Донбассе, фото

понедельник, 10 июня 2019, 19:39
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9 июня украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования (НВФ) Ивана Моисеенкова из Донецка по кличке "Маз".

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200_бригада 09.06.19 Моисеенков "Маз" Иван из Донецка.Подразделение "Восток"", - говорится в сообщении.

Согласно информации из соцсетей, Моисеенков 1986 года рождения. К слову, местом проживания боевик указал не родной Донецк, а Москву (столица России).

Как сообщал "Апостроф", за сутки воскресенья, 9 июня, на Донбассе ВСУ ранили десять боевиков и уничтожили одну единицу техники.

Ранее боевики сорвали очередную договоренность по Донбассу. Так, боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт. Враг вел обстрел с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

Также на оккупированном Донбассе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.

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