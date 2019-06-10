​Тонуть нечему: в сети показали последствия наводнения в известном музее оккупированного Крыма

В сети показали плачевные фото с Воронцовского дворца в оккупированной Алупке, который, помимо разворованных оккупантами экспонатов, сильно затопило ливневой водой.

Об этом пишет блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Алупка. Воронцовский дворец-музей. Экспонатам был бы гаплык... хорошо, что Россиюшка все уже украла из Крымских музеев!", - с сарказмом отметила блогер.

Ранее дирекция дворца сообщила на своей странице в Facebook, что парадные залы главного корпуса Воронцовского дворца закрыли для посещения до 9 июня по техническим причинам.

Как сообщает "Крым.Реалии", ураганный ветер сорвал временную крышу в Воронцовском дворце в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже.

Примечательно, что в феврале этого года представитель оккупационной власти, так называемый заместитель директора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Константин Касперович сообщил, что строители демонтировали элементы крыши дворца. По его словам, сделано это было в рамках "реставрационных работ".

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму, в отличие от Арабатской стрелки, несмотря на неделю лета, пляжи пустуют до сих пор.