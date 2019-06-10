RU  UA  EN

понедельник, 10 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

10 июня

01:23
​Тонуть нечему: в сети показали последствия наводнения в известном музее оккупированного Крыма
00:27
Голос.Діти-5: лучшие выступления и итоги 3 выпуска
00:18
Путин в правильном ракурсе: сеть взорвало необычное фото

9 июня

23:34
Португалия стала первым чемпионом в истории Лиги наций: видеообзор
23:31
Генпрокуратура возобновила расследование против олигарха Януковича
22:34
В Польше грузовик протаранил 6 авто: множество погибших, опубликовано фото и видео
22:02
Бойца "Азова", погибшего на Донбассе, провели в последний путь: фото
21:30
На Волыни столкнулись пассажирский автобус и авто: фото с места смертельной аварии
20:59
Зеленского поблагодарили за отсутствие в списках одиозных кандидатов
20:47
Скандальный нардеп-беглец заявил о возвращении в Украину и участии в выборах
20:37
Португалия - Нидерланды: стартовые составы
20:15
Есть проблема: руководитель строительства "Северного потока-2" сделал неожиданное признание
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Тонуть нечему: в сети показали последствия наводнения в известном музее оккупированного Крыма

понедельник, 10 июня 2019, 01:23
переглянути новину українською

В сети показали плачевные фото с Воронцовского дворца в оккупированной Алупке, который, помимо разворованных оккупантами экспонатов, сильно затопило ливневой водой.

Об этом пишет блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Алупка. Воронцовский дворец-музей. Экспонатам был бы гаплык... хорошо, что Россиюшка все уже украла из Крымских музеев!", - с сарказмом отметила блогер.

Ранее дирекция дворца сообщила на своей странице в Facebook, что парадные залы главного корпуса Воронцовского дворца закрыли для посещения до 9 июня по техническим причинам.

Как сообщает "Крым.Реалии", ураганный ветер сорвал временную крышу в Воронцовском дворце в результате чего ливень затопил комнаты на первом и втором этаже.

Примечательно, что в феврале этого года представитель оккупационной власти, так называемый заместитель директора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Константин Касперович сообщил, что строители демонтировали элементы крыши дворца. По его словам, сделано это было в рамках "реставрационных работ".

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму, в отличие от Арабатской стрелки, несмотря на неделю лета, пляжи пустуют до сих пор.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: