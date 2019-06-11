Стало известно о смерти путинского генерала по кличке "Тамбов", воевавшего на Донбассе: фото

10 июня скончался генерал-лейтенант российской армии Сергей Юдин, который руководил боевиками на востоке Украины.

Об этом сообщает в Facebook Анатолий Штефан "Штирлиц".

По информации офицера ВСУ, российский военный с позывным "Тамбов" руководил боевиками в 2015 году.

По уточненным данным, Сергей Юдин также принимал участие в вооруженном конфликте в Чечне. С 2004 по 2015 год занимал руководящие должности в российской армии.

Причины смерти российского военного не сообщаются.

Также в сети опубликовали фотографии скончавшегося генерал-лейтенанта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что назначенный на должность начальника Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев за Иловайск.