Раскаялся: в полиции показали видео с задержанным наемником Путина с Донбасса

Полицейские задержали мужчину, который был участником незаконного вооруженного формирования "Призрак" так называемой "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

"По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и вступил в незаконное вооруженное формирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в батальоне человек с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков, расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан. За неделю мужчину вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования", – уточнили в ведомстве.

Известно также, что 31-летний житель Лисичанска был задержан во время проверки документов на железнодорожной станции в Попасной. На видео, опубликованном полицией, мужчина раскаивается в содеянном.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе задержали "почетного танкиста ДНР".