RU  UA  EN

понедельник, 17 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

23:50
На популярном курорте под Херсоном произошел смертельный инцидент: что известно
23:15
Раскаялся: в полиции показали видео с задержанным наемником Путина с Донбасса
22:49
В США рассказали о скандальном контракте Путина и Мадуро
22:31
Веселье: российские оккупанты в Крыму удивили странным концертом
21:57
Гройсман сделал амбициозное заявление об увеличении минимальной зарплаты украинцев
21:36
Ехала на свадьбу: появились подробности, новые фото и видео с места жуткого массового ДТП в Киеве
20:56
Видят войну с неба: появилось яркое видео работы разведчиков на Донбассе
20:35
Переживает об Украине и Крыме: стали известны новые подробности о состоянии Кольченко
20:15
В России произошло очередное ЧП со стадионом, построенным к чемпионату мира: видео
19:59
Зажало голову кабиной: появились фото жуткой аварии под Днепром
19:38
Тысячи солдат и техники: в Польше начались самые масштабные учения
19:30
Украина стала чемпионом Европы по футболу: опубликовано фото
Все новости

Раскаялся: в полиции показали видео с задержанным наемником Путина с Донбасса

воскресенье, 16 июня 2019, 23:15
переглянути новину українською

Полицейские задержали мужчину, который был участником незаконного вооруженного формирования "Призрак" так называемой "ЛНР".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

"По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и вступил в незаконное вооруженное формирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в батальоне человек с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков, расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан. За неделю мужчину вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования", – уточнили в ведомстве.

Известно также, что 31-летний житель Лисичанска был задержан во время проверки документов на железнодорожной станции в Попасной. На видео, опубликованном полицией, мужчина раскаивается в содеянном.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе задержали "почетного танкиста ДНР".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: