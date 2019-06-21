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Что сейчас происходит в Грузии: свежие фото и видео протестов в Тбилиси

пятница, 21 июня 2019, 08:14
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По состоянию на утро 21 июня в ряде грузинских городов продолжаются акции протеста, на которых люди требуют отставки главы парламента Грузии и назначения внеочередных выборов.

По данным местной прессы, в Тбилиси полиция разогнала митингующих, которые собирались возле здания парламента. На улицах города осталось около сотни участников протестов. Известно о сотнях пострадавших.

Местное телевидение сообщает, что протестующие разгромили офис партии "Грузинская мечта".

Лидеры оппозиции заявляют, что протесты не прекратятся, но будут носить исключительно мирную форму.

Отмечается, что группа митингующих начала сооружать баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии.

Всего участие в митинге приняло около семи тысяч человек. Полиция разгоняла людей слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Как сообщает Angry Georgian в Twitter, во время разгона митинга был задержан журналист местного телеканала.

Напомним, что протесты в Грузии начались 20 июня после приезда российской делегации.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали, как в Грузии "доносят" правду российским туристам о президенте РФ Владимире Путине.

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