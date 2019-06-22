Под Сумами произошел смертельный конфликт между депутатами: фото

В Сумской области во время внеочередной сессии Верхнесыроватской ОТО умер местный депутат Александр Демьяненко.

Об этом сообщает издание "Сумы Today".

По информации издания перед смертью депутата между ним и еще одним присутствовавшим на сессии произошел конфликт. Причина конфликта - нарушение регламента сессии ОТО-за отсутствия ее председателя Аллы Александровой, которую ранее забрала скорая. Женщине утром стало плохо.

Александр Демьяненко был отцом бывшего прокурора, владельца компании "LS Group" и президента одноименного местного футбольного клуба Геннадия Демьяненко. Ему было 63 года.

Как сообщал "Апостроф", 7 июня, в Волынской области покончил с собой местный депутат Сергей Чабан. В мае нынешнего года ему исполнилось 32 года, он был холост. Следует отметить, что мать погибшего имеет тяжелое онкологическое заболевание.