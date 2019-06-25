Рвота кровью и смерть: в Киеве посреди улицы произошло страшное ЧП

25 июня в центре Киева посреди дня произошла страшная трагедия: здесь возле торгового центра "Метрополис" скончался мужчина.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, у мужчины перед смертью началась рвота кровью, а спустя 10 минут он скончался.

"Метро "Оболонь" возле ТРЦ "Метрополис" лежит мужчина. Был накрыт черным пакетом, до приезда патруля. По предварительным данным труп. Видны следы крови в области живота.

Рост 175-180 см. Среднего телосложения. Стрижка короткая, волосы русые. Одет: рубаха сине-фиолетовая, рисунок капли, синие джинсы, коричневые туфли- макасины. При себе сумка", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ночь на 25 июня в Киеве бездомный раздел женщину, которая спала, и пытался ее изнасиловать.