Громкое убийство журналиста из Запорожья: сети возмутило решение по подозреваемым

26 июня Городищенский райсуд Черкасской области отпустил под домашний арест двух фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Как говорится в Facebook-сообществе "Надросся", речь идет о Викторе Горбенко и Романе Недыбалюке.

По решению суда, подозреваемые в нападении также должны носить электронный браслет.

Общественность бурно отреагировала на такое решение судей. В сети считают, что вина обоих доказана и они не должны оставаться на свободе.

Напомним, что суд в Черкассах отпустил вероятного организатора убийства журналиста Василия Сергиенко - Вадима Мельника

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети ехидно высказались о "хороших" новостях по Украине.