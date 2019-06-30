В Кривом Роге произошло опасное ЧП на аттракционе: пострадали дети

В Днепропетровской области произошел несчастный случай с аттракционом, в результате чего получили травмы 7 человек.

Об этом сообщает издание УНН, ссылаясь на информацию от правоохранителей.

ЧП случилось в городе Кривой Рог в микрорайоне Восточный-2. Там пострадали 7 человек, в том числе 5 детей, после того, как детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра.

В результате происшествия 2 женщин госпитализированы во вторую городскую больницу, а 5 детей получили ушибы. Полиция проводит проверку инцидента.

Как сообщал "Апостроф", в Лазурном (Херсонская область) во время установки аттракциона погиб 26-летний мужчина.

Также ранее на Драгобрате туристы сорвались с подъемника. При этом, администрация курорта так и не дала гарантий, что в следующий раз люди снова не упадут с горе-подъемника