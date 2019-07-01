В Харькове "повесили" депутатов, которые голосовали за переименование скандального проспекта: видео

В понедельник, 1 июля, в Харькове устроили акцию с "повешением" депутатов, которые голосовали за переименование проспекта Петра Григоренко в городе обратно в маршала Георгия Жукова.

Соответствующее видео опубликовано на странице "ХС Харьков" в Facebok.

Так, в акции приняло участие около 30 человек, они "вешали" депутатов под музыку из фильма "Мастер и Маргарита".

Как известно, проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации. 19 июня этого года горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 18 июня в Харькове облили зеленкой члена организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука Андрея Лесика во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал решение суда, который отменил решение КГГА о переименовании проспектов Московского и Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.