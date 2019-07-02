Полиция в Киеве похвасталась впечатляющим "уловом" наркотиков: фото

Украинские правоохранители накрыли международный синдикат, который поставлял наркотики из Латинской Америки в Западную Европу, в результате чего изъяли 400 килограммов кокаина.

Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Украинская правда.

"Проведен ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 килограммов кокаина, чистота которого по заключению составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов США", - сказал он.

Так, по его словам, 19 июня были задержаны первые трое участников преступной схемы - граждане Украины, которые по оперативной информации причастны к транспортировке и реализации наркотиков. После обысков правоохранители изъяли первую партию наркотических средств - 270 килограммов, но "не выходили на брифинг, потому что понимали, что это не все участники преступной группы".

"И 1 июля другая часть преступников появилась в поле зрения Нацполиции: они прилетели в Украину и мы изъяли в два этапа - 70 и 60 килограммов - в транспортных средствах и нескольких местах складирования на территории Киева", – отметил Князев.

По его словам, сейчас задержаны 6 участников синдиката, среди них есть также граждане Нидерландов и Великобритании.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков.