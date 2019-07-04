Смертельный салют в Минске: стало известно о российском следе в трагедии

Министерство обороны Беларуси сделало громкое заявление по поводу трагического случая на праздновании Дня независимости страны, когда при взрыве салюта погибла женщина.

Выяснилось, что салютные установки и фейерверки были закуплены в России.

По версии оборонного ведомства, Россия продала Беларуси некачественные заряды.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта", - сообщили в ведомстве.

Кроме погибшей осколками были ранены 10 человек. Два человека еще остаются в больницах столицы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились подробности гибели женщины во время празднования Дня независимости в Минске.