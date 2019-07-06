Будет бушевать непогода: синоптики огорчили украинцев прогнозом на начало недели

В понедельник, 8 июля, на части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий - дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Так, грозы синоптики обещают в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Температура воздуха составит в среднем +16+18 градусов ночью, +22+24 днем.

9 июля грозы накроют запад страны.

10 июля дожди прогнозируются на большей части Украины.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня, в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.