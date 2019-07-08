Нефтепродукты сбросили в море: появились подробности экологического ЧП в Одессе

Экологи подтвердили факт разлива нефтепродуктов в море возле Одессы: устанавливается источник загрязнения.

Об этом сообщает директор департамента экологии Одесского горсовета Виталий Денисов, передает УНИАН.

"В минувшее воскресенье, 7 июля, поступила информация о разливе нефтепродуктов в районе пляжа Дофиновка и прилегающей территории. Нами был осуществлен выезд и, действительно, обнаружена пленка серебристого цвета и видимые частицы нефтепродуктов", – заявил Денисов.

По словам чиновника, сотрудники департамента обратились в Государственную экологическую инспекцию Крымско-Черноморского округа с соответствующим заявлением. Также подготовлено обращение в данную инспекцию для установления источника загрязнения – сброса нефтепродуктов. Как предполагается, источник – некое судно или расположенное поблизости предприятие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее жители Одессы и других городов у побережья Черного моря сообщали, что морская вода у берега резко стала зеленой.