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Под Одессой нашли мертвым экс-чиновника, стрелявшего в нардепа: фото и все подробности

среда, 10 июля 2019, 14:03
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В Одесской области нашли повешенным экс-главу Белгород-Днестровской РГА Владимира Зинченко, который в мае был участником конфликта со стрельбой с нардепом от БПП Александром Урбанским.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Его мертвым обнаружили в собственном доме в Овидиопольском районе. В полиции подтвердили информацию о смерти, но имени его не назвали.

"Вчера поступило в Овидиопольский главотдел полиции сообщение, что обнаружено повешенным 62-летнего мужчину в собственном доме", - сказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Он добавил, что следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, следов, которые бы указывали на нарушение обстановки в доме, или признаков насилия на теле мужчины, по предварительной информации, не обнаружила.

"Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (самоубийство)", - сказал Тракало.

"Также установлено, что умерший является подозреваемым в уголовном производстве, начатом по ч. 1 ст. 263 УК и ч. 4 ст. 296 УК по факту хулиганских действий, во время которых он применил оружие в отношении народного депутата", - подытожил представитель Нацполиции.

Напомним, 7 мая в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области в результате конфликта был ранен народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский. Как стало известно, стрелял в него Владимира Зинченко.

Как сообщал "Апостроф", 15 февраля в Одессе кроссовер Bentley, который принадлежит Елене Урбанской - жене председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского, спровоцировал аварию с трамваем.

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