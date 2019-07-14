Боевик ДНР убил полицейского в России: фото, видео и подробности

В пятницу, 12 июля, в городе Среднеколымск (Россия) мужчина, который ранее воевал за боевиков на Донбассе, открыл огонь по полицейским: один правоохранитель был убит.

Об этом сообщают "Новости Якутии".

"12 июля в дежурную часть отдела МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от местной жительницы о конфликтной ситуации с супругом и потенциальной угрозе для ее жизни и здоровья. На место происшествия направились помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета Якутии.

Вызывали полицию также соседи, из-за того, что 50-летний Александр Гаврилов открыл стрельбу из охотничьего ружья по собакам. На место прибыл наряд полиции, который попытался успокоить стрелка, однако тот открыл огонь и по ним. В результате один полицейский был убит, еще один получил ранения.

После этого, Гаврилов вышел из дома, подошел к полицейскому автомобилю и застрелился из своего ружья. По словам соседей Гаврилова, у него часто случались срывы, он выпивал, ругался с людьми. По некоторым данным Александр Гаврилов принимал участие в боевых действиях на Донбассе в качестве "добровольца" так называемой ДНР.

Гаврилов также перед тем как застрелиться поджег свой дом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированном Донбассе боевик ДНР на дорогом авто устроил страшное ДТП, в котором погибла 15-летняя девушка.