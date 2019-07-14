Под Сумами разбился вертолет, есть погибший: фото с места трагедии

В воскресенье, 14 февраля, возле села Яблочное Сумской области рухнул вертолет: пилот летательного аппарата погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла около 15:00 в Великописаревском районе, во время проведения работ по опрыскиванию полей.

"Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот). Причины падения вертолета выясняются", – говорится в сообщении ГСЧС.

От службы к спасательным работам было привлечено девять человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в прошлое воскресенье, 7 июля, около села Плехов Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.