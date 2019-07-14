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У Зеленского назвали неожиданную дату старта работы новой Рады

воскресенье, 14 июля 2019, 12:56
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Первая сессия нового состава Верховной Рады Украины начнется в конце августа, ранее срока, который установлен законом.

Об этом заявил председатель предвыборного штаба Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, новая сессия может быть привязана ко Дню Независимости, и она будет продолжаться "определенное время", плавно перейдя в очередную сессию.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет... Надеемся, в августе", - сказал Корниенко.

Как сообщал "Апостроф", 12 июля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий торжественно закрыл последнее пленарное заседание Верховной Рады восьмого созыва - депутаты Рады выступили с яркой прощальной речью и спели гимн Украины.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

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