У боевиков истерика: ВСУ устроили дерзкую "диверсию" на Донбассе, фото

Украинские военные устроили дерзкую "диверсию" на оккупированном Донбассе, чем вызвали настоящую истерику у боевиков.

Соответствующее фото размещено на странице "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

Так, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) закидали позиции боевиков под Докучаевском листовками, на которых указано, что ждет врага - возвращение домой "грузом-200".

Стоит отметить, что на акцию уже отреагировали в сети, похвалив организаторов "диверсии" за изобретательность.

Напомним, украинский снайпер в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе точным выстрелом ликвидировал врага с дистанции примерно в 1000 метров.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные уничтожили под Докучаевском Донецкой области 10 боевиков.

Кроме того, бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1". Комплекс является очень редким и редко используется на вооружении в самой РФ.