В сети сообщили об украинской "диверсии" на Донбассе

В сети жители оккупированного российскими боевиками Донбасса заявили о вещании радио на украинском языке.

Об этом сообщают в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Гвардейка".

"Люди пишут, что все радио стало на украинском языке. Кто что слышал?", - отметили в ресурсе.

В сети пользователи также прокомментировали ситуацию, написав о победе и подтвердив, что такое с языком уже случалось. В частности, Эвелина Дунаевская подчеркнула: "И ТВ не работает - профилактика до 12 часов. Это и раньше так было".

Напомним, боевики пугают население оккупированного Донбасса новым фейком о русском языке.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Константиновке Донецкой области продавщица магазина оскорбила детей, которые говорили между собой на украинском языке.