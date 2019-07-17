Даже деревья умирают: сеть поразили свежие фото из Крыма

В оккупированном Российской Федерацией Крыму начали массово гибнуть пальмы.

Об этом говорится на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter, где опубликованы соответствующие фото.

‏"На ЮБК (южном берегу Крыма, - "Апостроф") гибнут пальмы. "Властям" поф*г - на обработку от вредителя денег нет. Народ сам пытается. В Симеизе обрабатывали, но проблема уже имеет масштаб катастрофы. Плюс с Абхазии уже завезли самшитовую огневку, все кусты в паутине. У Крыма времени нет, нельзя на паузу ставить Крым. Он умрет", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.