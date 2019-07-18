RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

14:05
​Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото
12:55
Хищения на миллионы: Зеленский рассказал про офшорную схему в оборонке при Порошенко
10:14
​Что происходит с гривной после "коммунальной" инициативы Зеленского: курс от НБУ
09:47
​Скоро коммунизм будет: соцсети впечатлила идея Зеленского по отмене коммуналки для пенсионеров

17 июля

14:25
В НБУ рассказали об инфляционных ожиданиях украинских бизнесменов: результаты опроса
13:23
Топ-чиновника уволили после скандального разговора с Зеленским
12:24
Заводы Коломойского выступили с требованием из-за новых цен на электроэнергию
11:25
​В Украине упали цены на популярный продукт
09:22
​Доллар и евро дорожают: актуальный курс от НБУ

16 июля

14:42
​"Нафтогаз" поиздевался над “Газпромом” в связи с с ремонтом "Северного потока"
13:49
​Власти Австрии сделали важный шаг по экстрадиции Фирташа в США
13:15
​У "Газпрома" начались проблемами в Казахстане: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики устроили "горячую" провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ

четверг, 18 июля 2019, 21:16
переглянути новину українською

В четверг, 18 июля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Российские наемники на Востоке страны обстреливали позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов оккупантов один боец ВСУ получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Отмечают, что 17 июля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по защитникам Украины из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал "Апостроф", с 21 июля украинским военнослужащим ВСУ запретили ведение огня на Донбассе, объявив очередное перемирие.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: