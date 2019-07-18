Боевики устроили "горячую" провокацию на Донбассе: ранен боец ВСУ

В четверг, 18 июля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Российские наемники на Востоке страны обстреливали позиции украинских воинов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов оккупантов один боец ВСУ получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Отмечают, что 17 июля вооруженные формирования РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по защитникам Украины из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал "Апостроф", с 21 июля украинским военнослужащим ВСУ запретили ведение огня на Донбассе, объявив очередное перемирие.