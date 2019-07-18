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На Донбассе ликвидирован боевик, фанатевший от Зеленского

четверг, 18 июля 2019, 20:27
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Стало известно о ликвидации боевика, который воевал на Донбассе, по имени Коньков Дмитрий.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в социальной сети Twitter.

11 июля в Приазовье умер пророссийский боевик Коньков Дмитрий Павлович по кличке "Варяг". Он родился в украинском городе Новоазовск 25 декабря 1979 года.

На его странице в социальной сети "ВКонтакте" написано, что его любимое телешоу - это украинский проект Владимира Зеленского "95 квартал".

В сети прокомментировали эту новость.

Напомним, ранее на Донбассе ликвидировали 36-летнего боевика Александра Лантратова.

Как сообщал "Апостроф", подразделение бойца Вооруженных сил Украины, Владимира Салитры, который погиб от пули снайпера на Донбассе 12 июля, ответило боевикам за убийство побратима.

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