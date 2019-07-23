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"Убийство" боевика ДНР в России: появились неожиданные детали и видео

вторник, 23 июля 2019, 19:55
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Мужчина, на которого совершили жестокое нападение с ножом у метро "Солнцево" в Москве (Российская Федерация), выжил и даже сам рассказал о произошедшем.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Так, пострадавший утверждает, что потасовка началась после того, как он, проходя, увидел, что группа молодых людей пристает к девушке. Мужчина сделал им замечание, после чего оппоненты вдвоем набросились на него, один из них воспользовался ножом.

Отмечается, что злоумышленники с места преступления скрылись, пострадавший со страшными увечьями попал в реанимацию. Кроме того, он утверждает, что нападавшие похитили у него деньги.

В настоящее время мужчина находится в больнице.

Стоит добавить, что пользователи сети утверждают, что пострадавший - боевик ДНР, ранее воевавший в Сирии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографии захоронений российских наемников на Донбассе. "Кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе "неизвестные", - пишут пользователи.

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