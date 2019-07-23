В Харькове пьяный водитель уснул прямо за рулем посреди дороги: видео

В Харькове пьяный водитель остановился на светофоре и уснул прямо за рулем авто.

Об этом говорится в сюжете "ДжеДАИ".

Так, мужчина уснул, пока ждал зеленого светофора.

Отмечается, что на авто, которое стояло посреди дороги, обратили внимание прохожие, они вызвали полицию. Патрульные полицейские пытались разбудить мужчину, но тот едва подавал признаки жизни.

Напомним, 15 июля в Киеве поймали рекордно пьяного водителя - уровень опьянения в 25 раз превышал норму, при том, что данная доза алкоголя может быть смертельной.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом пьяный депутат сбил насмерть семью.

Также в Вишневом нетрезвый водитель легкового автомобиля на скорости въехал в маршрутный автобус.