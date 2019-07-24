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Пропагандисты Путина пугают боевиков ДНР украинскими "ведьмами": сеть повеселили фото

среда, 24 июля 2019, 19:37
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Российские пропагандисты на Донбассе запугивают боевиков ДНР украинскими "ведьмами" - женщинами-снайперами ДУК "Правый сектор" на передовой.

Соответствующие снимки размещены на странице NecroMancer в Twitter.

Так, боевиков призывают быть внимательными из-за украинских снайперов. В то же время рядом на стенде размещен призыв не употреблять наркотики.

"Если соединить все вместе: "Работают ведьмы, но их никто не смог сфотографировать на телефон. Скажи наркотикам нет!", "Для дебилов", "Пусть боятся, а то ночью прилетят", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля украинские военные провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе.

Также украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки Донецкой области.

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