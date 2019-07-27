RU  UA  EN

суббота, 27 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

27 июля

17:27
Работа - не волк: соцсети бурно обсуждают пляжное фото Зеленского в Одессе
17:14
Актриса из "Брестской крепости" погибла в свадебном путешествии: подробности трагедии
16:55
В Харькове копы сбили бабушку с ребенком: фото и видео резонансного ДТП
16:45
Ломаченко оценил свои шансы в гипотетическом поединке с обидчиком Кличко
16:38
На Филиппинах произошло двойное землетрясение со множеством жертв: жуткие фото и видео
16:17
​"Слуги народа" рассказали, кем заменят Супрун и Гриневич
16:09
Пишите явки с повинной или бегите: Зеленский сделал жесткое заявление в адрес чиновников
16:09
Массовые стычки и задержания: опубликованы фото и видео акции оппозиции в Москве
15:41
На концерте в Одессе юмористы обстебали Порошенко перед Зеленским: видео
15:05
Стало известно о трагедии в семье Влада Ямы
14:55
ДТП с авто известного волонтера: появились интересные подробности о пьяном водителе
14:30
В азиатском ночном клубе произошло серьезное ЧП со спортсменами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Филиппинах произошло двойное землетрясение со множеством жертв: жуткие фото и видео

суббота, 27 июля 2019, 16:38
переглянути новину українською

На Филиппинах произошла серия землетрясений, которые привели к гибели людей.

Об этом сообщает AFP.

Стихия бушевала на малонаселенных островах на севере страны в провинции Батанес. В результате там погибли восемь человек, а еще около 60 получили различные травмы.

Отмечают, что количество погибших и пострадавших может возрасти. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Также вследствие землетрясений были разрушены церкви, жилые дома и другие здания.

По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки - магнитудой 5,4 и 5,9 - произошли с разрывом в несколько часов друг от друга. Многие жители еще спали, когда около 04:15 утра по местному времени произошел первый землетрясение, а потом еще одно - более сильное. После этого было еще как минимум три слабых толчка.

Как сообщал "Апостроф", в Калифорнии, США произошло самое мощное землетрясение в регионе за 25 лет (7,1 балла по шкале Рихтера), его эпицентр располагался в пустынной зоне в 300 км от Лос-Анджелеса, после него образовался огромный разлом, который виден на фото со спутников.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: