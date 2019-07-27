На Филиппинах произошло двойное землетрясение со множеством жертв: жуткие фото и видео

На Филиппинах произошла серия землетрясений, которые привели к гибели людей.

Об этом сообщает AFP.

Стихия бушевала на малонаселенных островах на севере страны в провинции Батанес. В результате там погибли восемь человек, а еще около 60 получили различные травмы.

Отмечают, что количество погибших и пострадавших может возрасти. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Также вследствие землетрясений были разрушены церкви, жилые дома и другие здания.

По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки - магнитудой 5,4 и 5,9 - произошли с разрывом в несколько часов друг от друга. Многие жители еще спали, когда около 04:15 утра по местному времени произошел первый землетрясение, а потом еще одно - более сильное. После этого было еще как минимум три слабых толчка.

Как сообщал "Апостроф", в Калифорнии, США произошло самое мощное землетрясение в регионе за 25 лет (7,1 балла по шкале Рихтера), его эпицентр располагался в пустынной зоне в 300 км от Лос-Анджелеса, после него образовался огромный разлом, который виден на фото со спутников.