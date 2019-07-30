Как после ядерного удара: сеть ужаснули фото ДТП на побережье в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму произошло серьезное ДТП - легковой автомобиль сорвался с 10-метрового обрыва на прибрежную зону.
Об этом сообщает местное издание 3652.ru.
Авария случилась в понедельник, 29 июля, в пгт. Николаевка около 05:50.
Отмечается, что в ДТП попал автомобиль "ВАЗ 2110".
"Специалисты приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля. Его передали медицинским сотрудникам", - сказано в сообщении.
Новость об аварии активно комментируют в сети.
"Разнесло машину так, как будто она ядерный удар пережила", - написал на своей странице в Twitter пользователь под ником Крымский бандеровец.
Как сообщал "Апостроф", 10 июля в оккупированном Крыму в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека, в том числе двое детей.
Ранее в оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь-Ялта произошла масштабная авария со множеством погибших.