Как после ядерного удара: сеть ужаснули фото ДТП на побережье в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму произошло серьезное ДТП - легковой автомобиль сорвался с 10-метрового обрыва на прибрежную зону.

Об этом сообщает местное издание 3652.ru.

Авария случилась в понедельник, 29 июля, в пгт. Николаевка около 05:50.

Отмечается, что в ДТП попал автомобиль "ВАЗ 2110".

"Специалисты приняли меры противопожарной безопасности и провели деблокацию пострадавшего из автомобиля. Его передали медицинским сотрудникам", - сказано в сообщении.

Новость об аварии активно комментируют в сети.

"Разнесло машину так, как будто она ядерный удар пережила", - написал на своей странице в Twitter пользователь под ником Крымский бандеровец.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в оккупированном Крыму в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека, в том числе двое детей.

Ранее в оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь-Ялта произошла масштабная авария со множеством погибших.