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"Плавают" люди и машины: мощный ливень затопил Киев, фото и видео

вторник, 30 июля 2019, 23:17
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Во вторник, 30 июля, на Киев обрушился мощный ливень, который быстро затопил улицы столицы.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей, публикуя соответствующие фото и видео.

Некоторые улицы города буквально превратились в реки, люди и машины "плавают".

Улицу Жолудева не узнать - там бурлит вода, некоторые машины не могут продолжить движение.

Не лучше обстоят дела и проспекте Космонавта Комарова.

Согласно предварительным прогнозам, начало августа в Украине будет жарким, но ночные температуры постепенно будут снижаться, и уже в конце месяца возможны заморозки на поверхности земли.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

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