Смерть детей в пожаре под Киевом: стали известны подробности трагедии

Под Киевом в селе Гайшин мать дома закрыла двоих детей, которые сгорели во время пожара.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Женщина пошла в магазин, оставив сыновей 1-го и 3-х лет закрытыми в комнате частного дома. Но в помещении также находился отец сожителя женщины.

Во время отсутствия матери в доме вспыхнул пожар. Мужчина почувствовал запах дыма, доносившийся из комнаты, в которой находились два брата. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, так как комнату полностью охватил огонь.

Мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь. По предварительным данным, в помещении загорелся матрас, который лежал на полу. Мальчиков спасти не удалось.

Также в результате пожара были уничтожены кровля дома, три комнаты и домашние вещи.

Как сообщал "Апостроф", в селе Синяк Вышгородского района в пожаре сгорели двое детей 1 и 3 лет.