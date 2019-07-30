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Смерть детей в пожаре под Киевом: стали известны подробности трагедии

вторник, 30 июля 2019, 14:28
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Под Киевом в селе Гайшин мать дома закрыла двоих детей, которые сгорели во время пожара.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Женщина пошла в магазин, оставив сыновей 1-го и 3-х лет закрытыми в комнате частного дома. Но в помещении также находился отец сожителя женщины.

Во время отсутствия матери в доме вспыхнул пожар. Мужчина почувствовал запах дыма, доносившийся из комнаты, в которой находились два брата. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, так как комнату полностью охватил огонь.

Мужчина выбежал на улицу и стал звать на помощь. По предварительным данным, в помещении загорелся матрас, который лежал на полу. Мальчиков спасти не удалось.

Также в результате пожара были уничтожены кровля дома, три комнаты и домашние вещи.

Как сообщал "Апостроф", в селе Синяк Вышгородского района в пожаре сгорели двое детей 1 и 3 лет.

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Артем Милевский

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