Истек кровью: всплыли жуткие подробности убийства украинского туриста в ЮАР

Украинец Иван Иванов, которого убили в Южноафриканской республике 27 июля, не захотел отдавать грабителям свой рюкзак и получил два удара ножом в грудь.

Об этом сообщает "Страна.ua".

На украинца напали в национальном парке Столовая гора, который является одной из самых посещаемых достопримечательностей вблизи Кейптауна - второго по численности города ЮАР.

"Это было ограбление, позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью. Что удивительно, нападение произошло в довольно людном месте недалеко от парковки среди бела дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, тут получаются красивые фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности, нужно быть осмотрительным", - рассказал журналистам посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич.

За убийство по горячим следам задержали местного жителя, 23-летнего Синае Мпоселву, уголовника со стажем, который находится на досрочном освобождении, а в среду, 31 июля, по словам Кузьмича, взяли еще одного нападавшего.

"Задержать Мпоселву помогли местные жители, он был в крови, с рюкзаком и мобилкой Иванова", - говорит Кузьмич.

Украинская диаспора (в ЮАР живет около тысячи украинцев и еще около 6 тысяч русских) создала петицию против выпуска под залог убийцы Иванова, что, как говорят, часто практикуют в ЮАР, которая считается одной из самых криминально опасных стран в мире.

Кузьмич говорит, что местные власти очень серьезно взялись за расследование убийства, а наши дипломаты обещают не дать спустить дело на тормозах.

"Для ЮАР это огромный удар по туризму, который кормит страну. Тем более инцидент произошел в популярном среди туристов Кейптауне… Инцидент вышел на уровень местного парламента, который постановил выделить дополнительно полсотни патрульных в нацпарке, где убили Иванова, а еще по убийству состоится спецзаседание полиции и власти", - говорит посол.

По его словам, он не помнит случая, чтобы в ЮАР убивали украинца.

"На моей памяти - это первый случай. Недавно так же атаковали посла Бельгии в Претории (административная столица ЮАР), когда он вышел из машины сфотографировать закат, но он сразу же отдал все, что при нем было, и его не тронули. Так что лучше в таких случаях не сопротивляться грабителям, жизнь дороже", - говорит Кузьмич.

Иванов, по словам посла, работал в аграрном секторе, в ЮАР приехал по делам и остался еще на два дня посмотреть окрестности. Его жена Тина, сыновья Глеб и Макар и дочь Таисия сейчас находятся у ее родителей в Литве, куда они приехали из Швейцарии, где в последнее время жил и работал Иванов.

Свояченица убитого украинца, Дина Иванова, рассказала, что Иванов - бывший моряк, кроме морской академии в Одессе он получил юридическое и экономическое образование в Великобритании, свободно владел четырьмя языками.

"Ваня много путешествовал, в ЮАР ему понравилось. Он коллекционировал ножи и от них же и принял такую ужасную смерть", - рассказала родственница погибшего.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 июля в столице Германии, Берлине, нашли убитой украинку Наталью Михайлюк.