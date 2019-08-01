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Смертельное ДТП в Желтых Водах: появились свежие данные о пострадавших девушках

четверг, 01 августа 2019, 09:07
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Появились новые подробности о двух девушках, выживших в смертельной аварии в Желтых Водах.

О состоянии здоровья девушек сообщается на странице Благотворительного фонда "Герда" в Facebook.

25-летняя Яна Скалыга, получившая множественные ушибы, травму черепа и переломы ребер, находится в стабильном состоянии и приходит в сознание.

"Других изменений нет - врачи говорят нужно время. Скорее всего в будущем нужна будет операция - но когда не известно, нужно ждать", - отметили в фонде.

Ранее девушку перевели из реанимации в неврологическое отделение в больнице Мечникова в Днепре.

20 летняя Инна Власюк при ДТП получила травму черепа и множественные переломы.

30 июля у девушки прорвала гематома на голове.

"Было много переживаний по этому поводу, но врачи говорят, что это к лучшему - теперь есть доступ к открытой ране и легче противостоять заражению. Состояние стабильное. Девушка в сознании", - сообщили в фонде.

Напомним, 26 июля в больнице в результате полученных травм умерла 18-летняя София Кисла.

Авария в Желтых Водах произошла в 4 часа утра 21 июля. Автомобиль на скорости врезался в дерево. Спасателям удалось вытащить тела всех пострадавших, 2 молодых парней вскоре умерли в больнице.

Как сообщал "Апостроф", в Ровенской области трое молодых людей разбились в аварии из-за того, что водитель двигался по дороге на опасной скорости и выскочил за пределы проезжей части.

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