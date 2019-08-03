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Под Житомиром подозреваемый в убийстве жены совершил "харакири": видео

суббота, 03 августа 2019, 01:37
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Житель Житомира убил свою 65-летнюю жену, после чего попытался покончить с собой, нанеся ножевые ранения себе в живот.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Утром 30 июля тело убитой женщины нашли родственники. На место прибыли правоохранители, у них на глазах пенсионер и ударил себя ножом.

Главная версия полиции: мужчина забил до смерти жену и пытался покончить с собой. На месте преступления нашли его предсмертную записку.

"Указал в предсмертной записке, и, как указывают родственники, он, возможно, имел психические расстройства, его этим травили, в том числе жена, и поэтому на этой почве неприязненных отношений он нанес телесные повреждения, вследствие которых она скончалась", — рассказал руководитель ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Соседи отмечают, что вместе супруги прожили 30 лет. За все это время ссор из дома никто не слышал. Мужчина недавно перенес инсульт, после которого поднялся на ноги именно благодаря жене, потому что она хорошо заботилась о нем и следила за реабилитацией. Но родные говорят, что болезнь и изменила мужчину — после инсульта плохо работала рука, он стал раздраженным и агрессивным.

"Он ее недавно избил очень, не раз она была у участкового, не раз были заявления. Она терпела и все ему прощала", — говорит дочь убитой.

После смерти жены пенсионер нанес себе такое глубокое ранение в живот, что едва не истек кровью, но выжил. Мужчину из реанимации уже перевели в хирургическое отделение, его палата находится под охраной полиции. Врачи говорят, что угроз его жизни уже нет.

"Тяжелая травма — ранение в живот, но без повреждения внутренних органов", — рассказал хирург житомирской больницы № 2 Виталий Шатило.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 июля в Полтаве попрощались с 18-летней Анастасией Чернявской, которую в Киеве убил ее близкий знакомый.

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