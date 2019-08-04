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Домашний дебошир серьезно избил патрульную, приехавшую на вызов

воскресенье, 04 августа 2019, 17:42
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Вечером в субботу, 3 августа, житель Ровно избил сотрудницу патрульной полиции, которая прибыла на вызов о домашнем насилии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Полицию вызвала жена мужчины, из-за того, что тот ее избивал.

"Во время общения полицейской с 45-летним мужем заявительницы тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Полицейские открыли производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Если мужчине предъявят обвинения и докажут его вину, он может оказаться за решеткой на 5 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Оболонском районе Киева группа неадекватных молодых людей избила полицейского, который вмешался в их конфликт.

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