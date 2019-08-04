На Донбассе жестко поставили на место известного пропагандиста: опубликовано видео

На Донбассе жестко поставили на место известного российского пропагандиста, военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова, напомнив, что он находится на украинской территории.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Сладков пришел на место разминирования моста возле Станицы Луганской и спровоцировал перепалку с представителями украинской власти. Пропагандист утверждал, что эта территория якобы разделена между Украиной и ЛНР.
В ответ на это украинец, сопровождавший главу Станично-Луганской райгосадминистрации Юрия Золкина, заявил, что это территория Украины, а после недолгой перепалки добавил: "Да иди ты отсюда, оккупант хр*нов!".
Как сообщал "Апостроф", ранее российскую пропагандистку Маргариту Симоньян поставили на место в сети из-за паспортов для Украины.
Также пропагандисту Кремля Дмитрию Смирнову в сети напомнили видео с президентом России Владимиром Путиным.